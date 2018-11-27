Шахтер (U-19) сыграл вничью в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф
18:38, 27 ноября 2018Футбол
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Матч горняков со сверстниками из "Хоффенхайма" завершился со счетом 1:1.
shakhtar.com
В матче 5-го тура Юношеской лиги УЕФА «Шахтер» (U-19) в гостях сыграл вничью со сверстниками из немецкого «Хоффенхайма» – 1:1.
Гол в составе «Шахтера» забил Евгений Муравский на 31-й минуте, игрок немецкой команды Онана на 56-й счет сравнял.
Турнирная таблица после 5 туров:
1. «Хоффенхайм» – 11 очков
2. «Лион» – 10
3. «Ман Сити» – 4
4. «Шахтер» – 2
Таким образом, «Шахтер» потерял шансы на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.
Команда, занявшая первое место, выйдет в 1/8 финала, а со второго места – в стадию 1/16 финала.
Матч между главными командами состоится сегодня. Начало – 22.00. УНИАН проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.
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