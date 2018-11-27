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Шахтер (U-19) сыграл вничью в Юношеской лиге УЕФА и потерял шансы на выход в плей-офф

18:38, 27 ноября 2018
Футбол
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shakhtar.com

Гол в составе «Шахтера» забил Евгений Муравский на 31-й минуте, игрок немецкой команды Онана на 56-й счет сравнял.

Турнирная таблица после 5 туров:

1. «Хоффенхайм» – 11 очков

2. «Лион» – 10

3. «Ман Сити» – 4

4. «Шахтер» – 2

Таким образом, «Шахтер» потерял шансы на выход в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

Команда, занявшая первое место, выйдет в 1/8 финала, а со второго места – в стадию 1/16 финала.

Матч между главными командами состоится сегодня. Начало – 22.00. УНИАН проведет прямую онлайн-трансляцию встречи.

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Теги: #Шахтер Юношеская лига УЕФА