Легендарный форвард сборной Италии победил рак

Джанлука Виалли надеется, что его история вдохновит людей.

Бывший форвард сборной Италии Джанлука Виалли признался, что победил рак. Причем об излечении от страшной болезни экс-футболист выразился по футбольному. Об этом итальянец рассказал в интервью Corriere della Sera.

«Сейчас все в порядке, все очень хорошо. Прошел год, и я набрал прекрасную форму, хотя у меня до сих пор нет полной уверенности в том, как закончится этот матч. Раньше я носил свитер под рубашкой, чтобы никто ничего не заметил. Я все еще был человеком, которого все знали.

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Я надеюсь, что моя история вдохновит людей, которые находятся на ключевых этапах жизни. Мы являемся продуктом наших мыслей. Главное не победа. Главное - думать, как победитель. Только 10% нашей жизни состоит из того, что с нами происходит. Остальные 90% – это то, как мы с этим боремся. Надеюсь, моя история поможет людям правильно разобраться с тем, что с ними происходит».

Джанлука Виалли является двукратным чемпионом Италии (в составе "Сампдории" в 1991 году и в составе "Ювентуса" в 1995-м), а также победителем Лиги чемпионов–1995/96. Также он выступал за "Челси", а вместе со сборной Италии в 1990 году Виалли выиграл бронзу чемпионата мира.