Матч УПЛ Десна - Заря в связи с введением военного положения пройдет в Киеве

Кроме того, на стадионе в Чернигове отсутствует подогрев поля.

Черниговская "Десна" перенесла матч 17-го тура Премьер-лиги против луганской "Зари" из своего родного города в Киев. Основанием для такого решения является введение в Украине режима военного положения. Об этом сообщается на странице ФК "Десна" в Facebook.

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Отметим, что вчера официальный сайт «Десны» сообщал, что матч против «Зари» состоится не в Чернигове, а Киеве из-за отсутствия подогрева на стадионе в Чернигове.

Сегодня в официальное сообщение о переносе добавили информацию о рекомендациях правоохранительных органов после введения военного положения.

«Учитывая рекомендации правоохранительных органов, в связи с введением военного положения в нашем регионе, было принято решение провести матч в Киеве», – сказано в заявлении клуба.

Матч состоится в субботу, 1 декабря в 14.00.