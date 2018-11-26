Матч Лиги Европы Ворскла - Арсенал состоится, несмотря на возможное введение военного положения - УЕФА

Поединок в Полтаве с участием лондонского "Арсенала" не будет перенесен.

uefa.org

УЕФА подтвердил, что матч группового этапа Лиги Европы «Ворскла» – «Арсенал» состоится в Полтаве, несмотря на возможное введение в Украине военного положения.

«Мы подтверждаем, что матч будет проведен в соответствии с запланированным графиком. Как и во всех встречах под эгидой УЕФА, будут предприняты все необходимые меры безопасности», – сообщили в УЕФА.

Матч запланирован на четверг, 29 ноября. Начало – в 19:55.

По информации от 16 ноября, на матч «Ворскла» – «Арсенал» в продаже осталось 3000 билетов, сообщает "Трибуна".

Всего стадион имени Бутовского в Полтаве вмещает 24 586 зрителей.