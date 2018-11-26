Матч Лиги Европы Ворскла - Арсенал состоится, несмотря на возможное введение военного положения - УЕФА
17:36, 26 ноября 2018Футбол
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Поединок в Полтаве с участием лондонского "Арсенала" не будет перенесен.
uefa.org
УЕФА подтвердил, что матч группового этапа Лиги Европы «Ворскла» – «Арсенал» состоится в Полтаве, несмотря на возможное введение в Украине военного положения.
«Мы подтверждаем, что матч будет проведен в соответствии с запланированным графиком. Как и во всех встречах под эгидой УЕФА, будут предприняты все необходимые меры безопасности», – сообщили в УЕФА.
Матч запланирован на четверг, 29 ноября. Начало – в 19:55.
По информации от 16 ноября, на матч «Ворскла» – «Арсенал» в продаже осталось 3000 билетов, сообщает "Трибуна".
Всего стадион имени Бутовского в Полтаве вмещает 24 586 зрителей.
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