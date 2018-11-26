Умер легендарный капитан Динамо Каневский

Капитан первого чемпионского состава "Динамо" 1961 года умер в США в возрасте 82 лет.

Легендарный нападающий киевского "Динамо" Виктор Каневский умер в возрасте 82 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и писатель Дэви Аркадьев.

Капитан великой команды "Динамо" 1961 года, которая первой из немосковских клубов стала чемпионом СССР, Виктор Каневский умер в американском Бристоле в штате Массачусетс, где проживал в последнее время.

Исторически Каневский – первый "элитный" динамовец послевоенной поры - коренной киевлянин. Канева, как его ласкаво величали болельщики "бело-синих", играл центрального нападающего. И добился много – 86 забитых мячей в очень сильном по мировым меркам того времени чемпионате СССР. Он был единственным киевлянином, выступавшим за сборную Союза на чемпионате мира 1962 года в Чили.

Каневский был очень техничным форвардом, имел свой фирменный финт, на которые ловились опытные защитники. Удар у него был поставлен с обеих ног. Причем старался бить для вратарей из самых неожиданных позиций. Его игру отличали высокая стартовая скорость и хорошее видение поля. Виктор был не просто командный игрок, он был настоящий лидер, недаром в звездном 1961 году ему доверили капитанскую повязку.

После завершении карьеры Каневский работал тренером в запорожском "Металлурге", "Металлисте", "Пахтакоре", "Днепре", "Таврии" и других клубах. В 1987 году уехал в США, где и проживал до последних дней.

Как сообщал УНИАН, недавно "Динамо" потеряло другого выдающегося футболиста и тренера Олега Базилевича.