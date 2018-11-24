Украинская команда победила в Этнической Лиге Metropolitan

Много участников различных этнических команд в свое время играли в составе сборных своих стран, что свидетельствует о высоком уровне соревнований.

Украинские болельщики уже привыкли к победам наших команд из чикагского FC Connection, а в этот раз порадовали ветераны (старше 40 лет) и досрочно завоевали кубок в Metropolitan Soccer League.

Эта лига основана в 1981 году и является местом, где в спортивной борьбе выясняют отношения футболисты разных возрастных групп и национальностей.

Много участников различных этнических команд в свое время играли в составе сборных своих стран, что свидетельствует о высоком уровне соревнований. В нашей группе было заявлено 12 команд, в основном, выходцев с европейского континента - конкуренция нешуточная.

Интересным и драматичным выдался поединок в минувшие выходные. В чрезвычайном сложном поединке украинская команда все же получила желаемое очко и стала чемпионом Metropolitan Soccer League! В финале против игроков литовского происхождения Liths игроки смогли достичь желаемого результата. На 6-й минуте ударом головой счет открыл Владислав Франко. Но уже через 2 минуты литовцы сравняли счет игры. Поскольку только победа устраивала наших оппонентов, они перешли на массированные атаки наших ворот. И, увы, на перерыв команды уходили со счетом 1:2 в пользу соперника. После наставлений тренера Олега Лехова украинцы начали атаковать уже с первых минут 2-го тайма. Несколько острых моментов не принесли успеха. А на одной из контратак гости сделали счет 1:3. Казалось, будто ничего не переломит ход борьбы и «зимовать» придется со вторым местом. Но старания наших ребят все же дали результат. Сначала Виталий Костюк, а впоследствии и Василий Демидяк прицельным дальним ударом свели счет к ничьей. В последние 15 минут фортуна была на нашей стороне и все попытки прибалтийцев вновь выйти вперед были напрасными.

Таким образом, украинская команда завоевала такое тяжелое и важное очко, а вместе с ним, престижный трофей.