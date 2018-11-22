Легенда Челси попрощался с болельщиками, объявив о завершении карьеры

Дидье Дрогба поблагодарил всех, кто был причастен к его успеху.

Легендарный форвард из Кот-д’Ивуара, экс-нападающий лондонского "Челси" Дидье Дрогба объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

Ивуариец поделился фотографией с началом его футбольного пути, а также написал прощальное письмо.

"1989. Место, где все началось.

Глядя на это фото и думая о годах своей карьеры, я испытываю невероятную гордость. И речь не только о том, чего я сумел достичь, но и о том, каким человеком я стал.

Если кто-либо говорит тебе, что твои мечты заоблачные, просто поблагодари его и продолжай работать, чтобы превратить их в реальность.

Я хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, команды и фанатов, которые повстречались мне на моем пути. Также огромное спасибо моей семье, которая стала моей персональной командой, поддерживавшей меня на протяжении всех взлетов и падений. С нетерпением жду следующей главы и надеюсь Бог благословит меня также, как и во время футбольной карьеры", – написал Дидье Дрогба в Twitter.

Напомним, что Дрогба является владельцем американского клуба "Финникс Райзинг", за который он выступал последнее время.

В 2012 году ивуариец в составе "Челси" стал победителем Лиги чемпионов. Также Дидье четыре раза становился чемпионом Англии и столько же раз побеждал в Кубке Англии.

Кроме того, в 2006-м и 2009 годах Дрогба признавался лучшим футболистом Африки.