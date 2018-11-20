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Сборная Турции является фаворитом на ставках букмекерских контор в матче с Украиной

11:11, 20 ноября 2018
Футбол
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Турция является фаворитом в матче с Украиной / bukstavkinasport.com

Игра, которая должна была изначально пройти в украинском Днепре была перенесена в Анталию по настоятельной просьбе турецкой стороны. Причина - погодные условия.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры с незначительным преимуществом является принимающая команда, сообщает специализированный портал BetExplorer

Портал собрал данные более двух десятков (21) ведущих мировых контор, согласно данным который средний коэффициент на победу сборной Турции составляет 2,31 к 1, на ничью - 3,09 к 1, а на победу сборной Украины - 3,22 к 1..

Матч Турция - Украина начнется во вторник вечером, в 19.30 по киевскому времени.

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Теги: #футбол#сборная Украины#Андрей Шевченко#Мирча Луческу