Сборная Украины крупно проиграла Словакии в последнем матче Лиги наций

Матч завершился со счетом 4:1.

В Трнаве (Словакия) на стадионе Антона Малатинского City Arena завершился матч последнего 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА для сборной Украины, в котором наша команда противостояла сборной Словакии и уступила с крупным счетом.

Команда Андрея Шевченко проиграла со счетом 1:4, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый тайм украинцы вчистую проиграли. При этом словацкие футболисты не отличались большой точностью и транжирили момент за моментом. Иначе счет мог быть намного крупнее. Тем не менее, словаки ограничились только двумя точными ударами в ворота сборной Украины.

Уже на 6-й минуте хозяева поля заработали штрафной в опасной близости от ворот Дениса Бойко, на левом фланге. Марек Гамшик отпасовал под удар Альберту Руснаку, который с угла штрафной пробил в ближний угол, и после рикошета мяч залетел в ворота. Гости могли удвоить счет уже в следующей атаке, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от ворот.

Тем не менее, хозяева продолжали атаковать и на 26-й минуте Юрай Куцка нанес удар метров с 22-х и Денис Бойко допустил грубейшую ошибку, пропустив летевший в него мяч - 0:2.

Лишь после этого украинцы немного активизировались и на 35-й минуте создали первое подобие опасного момента. Виктор Цыганков ворвался в штрафную словаков и сделал передачу на Евгения Коноплянку, но капитан команды в этой игре не сумел остановить мяч.

Впрочем, в самом начале второго тайма рисунок игры изменился. На 47-й минуте Караваев с правого фланга сделал отоличную поперечную передачу на Коноплянку, который слёта с линии штрафной пробил точно в верхний угол - 2:1. Однако, уже спустя 5 минут, на 52-й, Мак с угла пробил в ближнюю штангу. Мяч отлетел в противоположный угол штрафной, откуда прострел сделал Руснак, а подставивший ногу Зреляк переправил мяч в ворота - 3:1.

Несмотря на "холодный душ", украинцы попытались продолжить атаковать, но на 62-й минуте после передачи Руснака Мак принял мяч на линии штрафной сборной Украины, сместился в центр и обводящим ударом отправил мяч точно в угол - 4:1. Собственно, на этом интрига игры была исчерпана.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Таким образом, сборная Украины, которая досрочно заняла 1-е место в группе и вышла в элитный Дивизион А Лиги наций, не смогла завершить турнир победой - три выигрыша при одном поражении, 9 очков из 12 возможных.