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Сборная Хорватии вырвала победу у Испании на последней минуте в Лиге наций (результаты всех игр)

23:54, 15 ноября 2018
Футбол
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Хорватия - Испания / REUTERS

В четверг состоялись девять матчей очередного тура Лиги наций УЕФА. В центральном поединке дня сборная Хорватии в Загребе вырвала зрелищную победу у команды Испании - 3:2. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Все голы в матче были забиты после перерыва. Хорваты трижды выходили вперед в счете, а испанцы смогли отыграться только два раза. Победу Хорватии принес гол Едвая в добавленное время - на 90+3-й минуте. 

Лига наций. 15 ноября

Бельгия - Исландия - 2:0

Хорватия - Испания - 3:2

Андорра - Грузия - 1:1

Сан-Марино - Молдова - 0:1

Люксембург - Беларусь - 0:2

Австрия - Босния и Герцеговина - 0:0

Греция - Финляндия - 1:0

Венгрия - Эстония - 2:0

Казахстан - Латвия - 1:1

Напомним, сборная Украины свой заключительный матч Лиги наций проведет в пятницу, 16 ноября. В Трнаве подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Словакии. 

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Теги: #Лига наций