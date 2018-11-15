Сборная Хорватии вырвала победу у Испании на последней минуте в Лиге наций (результаты всех игр)
В четверг состоялись девять матчей очередного тура Лиги наций УЕФА. В центральном поединке дня сборная Хорватии в Загребе вырвала зрелищную победу у команды Испании - 3:2. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Все голы в матче были забиты после перерыва. Хорваты трижды выходили вперед в счете, а испанцы смогли отыграться только два раза. Победу Хорватии принес гол Едвая в добавленное время - на 90+3-й минуте.
Лига наций. 15 ноября
Бельгия - Исландия - 2:0
Хорватия - Испания - 3:2
Андорра - Грузия - 1:1
Сан-Марино - Молдова - 0:1
Люксембург - Беларусь - 0:2
Австрия - Босния и Герцеговина - 0:0
Греция - Финляндия - 1:0
Венгрия - Эстония - 2:0
Казахстан - Латвия - 1:1
Напомним, сборная Украины свой заключительный матч Лиги наций проведет в пятницу, 16 ноября. В Трнаве подопечные Андрея Шевченко сыграют против сборной Словакии.