Ювентус обыграл Милан в матче грандов итальянского футбола

Игра в Милане завершилась со счетом 0:2.

В Милане завершился матч чемпионата Италии по футболу, в котором Милан принимал туринский Ювентус и уступил извечному сопернику.

Игра завершилась со счетом 0:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра проходила с заметным игровым и территориальным преимуществом гостей.

И уже на 8-й минуте Марио Манджукич забил гол. «Ювентус» удачно провел контратаку, на острие которой и оказался Манджукич, который головой пробил точно с близкого расстояния после подачи с левого фланга.

А в самой концовке игры, на 82-й минуте, Криштиану Роналду удачно сыграл на добивании и с близкого расстояния поразил цель, после того как вратарь отбил мяч перед собой - 0:2.

После 12-ти туров Ювентус возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с феноменальным показателем - 11 побед, 1 ничья и 34 очка. У Милана 6 побед, при 3 ничьих и 3 поражениях - 21 очко и 5-е место в таблице.