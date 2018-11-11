Онлайн-видеотрансляция, Динамо - Мариуполь: Премьер-лига, 15-й тур

В Киеве проходит матч с участием одного из лидеров чемпионата Украины по футболу.

Сегодня в Киеве проходит матч чемпионата Украины по футболу, в котором Динамо принимает на НСК Олимпийский Мариуполь. Встречаются команды, которые занимают 3-е и 7-е места в турнирной таблице лиги. В случае победы, Динамо вернется на 2-е место в УПЛ.

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