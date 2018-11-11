цей матеріал доступний українською

Онлайн-видеотрансляция, Динамо - Мариуполь: Премьер-лига, 15-й тур

16:50, 11 ноября 2018
Футбол
166 0
facebook.com/fcdynamoua

Встречаются команды, которые занимают 3-е и 7-е места в турнирной таблице лиги.

В случае победы, Динамо вернется на 2-е место в УПЛ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мариуполь#УПЛ#Динамо Киев