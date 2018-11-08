Ворскла проиграла Карабаху в матче Лиги Европы

Игра в Полтаве завершилась со счетом 0:1.

В Полтаве завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором Ворскла принимала азербайджанский Карабах из Баку.

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол в этой игре на 12-й минуте ударом с 11-метровой отметки забил Араз Абдуллаев, который пробил точно в нижний угол, Вратарь полтавчан Шуст в этом эпизоде до мяча не дотянулся.

В дальнейшем гости умело удерживали преимущество и сушили игру, сумев выстоять до конца матча и удержать столь желанные 3 очка.

В концовке игры судья добавил 12 минут. Это произошло из-за беспорядков на трибуне, в результате чего рефери дважды прерывал игру. Во второй раз арбитр увел команды с поля на целых пять минут. Тем не менее, затем игра возобновилась и была доиграна до конца.