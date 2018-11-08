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Самолет Шахтера из-за тумана приземлился в Киеве со второго раза

11:12, 08 ноября 2018
Футбол
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Шахтер с приключениями добирался в Киев из Манчестера / shakhtar.com

Как сообщает журналист iSport.ua, из-за густого тумана пилот не сумел посадить самолет с делегацией Шахтера ни в Жулянах, ни в Борисполе. В итоге самолет отправился в Одессу, где благополучно приземлился.

Лишь спустя два часа туман сошел и самолет все же приземлился в Киеве.

Как сообщал УНИАН, накануне Шахтер крупно уступил Манчестер Сити в гостевом матче Лиги чемпионов - со счетом 0:6. 

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер