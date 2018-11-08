Самолет Шахтера из-за тумана приземлился в Киеве со второго раза

Из-за погодных условий самолет не сел ни в Жулянах, ни в Борисполе и улетел в Одессу..

Донецкий Шахтер с приключениями добрался из Манчестера после разгромного поражения в Лиге чемпионов.

Как сообщает журналист iSport.ua, из-за густого тумана пилот не сумел посадить самолет с делегацией Шахтера ни в Жулянах, ни в Борисполе. В итоге самолет отправился в Одессу, где благополучно приземлился.

Лишь спустя два часа туман сошел и самолет все же приземлился в Киеве.

Как сообщал УНИАН, накануне Шахтер крупно уступил Манчестер Сити в гостевом матче Лиги чемпионов - со счетом 0:6.