В Динамо и Александрии поддержали смену формата УПЛ - увеличение до 16 команд

Предложение ранее внес главный тренер Арсенал-Киев Вячеслав Грозный.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран высказался за смену формата УПЛ - увеличение числа команд-участниц чемпионата Украины до 16-ти.

Тренер уже шестой сезон подряд возглавляет Александрию, напоминает SportArena.

«Было б неплохо вернуться к классическому формату соревнований. Стыдно, что в такой большой стране главная футбольная лига представлена лишь 12-ю командами».

Шаран считает, что на выход в элитный дивизион претендуют СК Днепр-1, Металлист 1925, Волынь, а также Колос и Ингулец.

«Не вижу препятствий, чтобы в следующем чемпионате на старт вышли 16 команд. Александрия за такое количество клубов в Премьер-лиге», цитирует Шарана Команда 1.

Ранее заместитель генерального директора Динамо Сергей Мохник в эфире программы Профутбол поддержал идею о расширении Премьер-лиги.

«Динамо однозначно за то, чтобы в следующем сезоне было 16 команд. Если мы будем играть в какие-то игры и оставим 12 клубов, это будет просто преступлением перед украинским футболом», — цитирует его Tribuna.com.

«Металлист-1925 – 45 тысяч стадион, инфраструктура, база. Днепр-1 имеет европейского стандарта стадион. Волынь имеет хороший стадион, своих болельщиков. Оболонь-Бровар – не думаю, что некоторые команды сегодня, которые находятся даже в первой шестерке УПЛ, могут таким похвастаться».

Ранее главный тренер Арсенала-Киев Вячеслав Грозный предложил вернуться к формату розыгрыша чемпионата Украины с 16 клубами.

В ответ генеральный директор Шахтера Сергей Палкин назвал это непрофессиональным подходом и предположил, что с Украины в этом случае будет смеяться вся Европа.