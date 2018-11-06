В Словакии избили защитника национальной сборной - не сыграет с Украиной

В результате избиения у 22-летнего футболиста оказалась сломана челюсть, выбиты зубы и повреждено лицо.

На защитника сборной Словакии и местного клуба ДАК Любомира Шатку было совершено нападение в Братиславе.

В результате избиения у 22-летнего футболиста оказалась сломана челюсть, выбиты зубы и повреждено лицо, сообщает SportArena со ссылкой на Profutbal.sk.

После обследования врачи не рекомендовали словаку возвращаться на поле до конца года, дабы не подвергать риску здоровье.

Таким образом, Шатка не примет участия в предстоящем поединке Лиги наций против Украины, который состоится 16 ноября в Трнаве.

Защитник выступает за сборную Словакии с 2018 года и уже успел сыграть 5 матчей, в том числе против Украины во Львове (0:1).