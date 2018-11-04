Заря разгромила Черноморец в матче на пустом стадионе

«Черноморец» специально закрыл стадион для болельщиков после того, как получил данные о том, что фанаты собирались сорвать матч.

В Одессе состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором "Черноморец" принимал "Зарю". Луганская команда одержала курпную победу со счетом 3:0.

Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Тымчик с передачи Виталия Вернидуба открыл счет в матче на 27-й минуте. На 66-й минуте Майборода забил второй гол луганчан во встрече. Через 6 минут Харатин ассистировал Караваеву, который установил окончательный счет - 0:3.

Это первая победа «Зари» за семь туров. До этого последний раз "Заря" побеждала 2 сентября "Арсенал".

Отметим, что матч был проведен при пустых трибунах из-за решения «Черноморца». По имеющейся информации, «Черноморец» закрыл стадион для болельщиков после того, как получил данные о том, что фанаты собирались сорвать матч с «Зарей».