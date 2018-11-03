Карпаты одержали вторую победу подряд в Премьер-лиге, одолев Олимпик

Львовяне в Киеве победили - 2:1.

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского состоялся матч 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Олимпик" принимал "Карпаты". Львовская команда одержала гостевую победу со счетом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Уже на 5-й минуте португальский форвард "Карпат" Кристиан Понде открыл счет в матче.

На 73-й минуте хавбек львовян Марьян Швед реализовал пенальти, удвоив преимущество гостей.

"Олимпик" сумел отквитать один мяч лишь в компенсированное время, на 90+2-й минуте. Забитым мячом отметился Евгений Пасич. 1:2.

"Карпаты" набрали 16 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице. Это третья победа "зелено-белых" кряду.

"Олимпик" опустился на 10-ю позицию (15 очков).

Напомним, что в центральном матче тура "Шахтер" обыграл "Динамо" благодаря голу на последней минуте.