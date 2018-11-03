Шахтер на последней минуте выиграл у Динамо в украинском Классико

Матч в Харькове завершился со счетом 2:1.

В Харькове состоялся поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги, в котором встречались лидеры чемпионата Украины - "Шахтер" и "Динамо". Поединок завершился победой горняков - 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Встреча извечных соперников на тот раз не вызвала огромного ажиотажа - стадион ОСК "Металлист" оказался заполнен лишь наполовину.

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В первом тайме обе команды имели шансы у ворот соперника, однако гол был забит всего один. На 44-й минуте Шапаренко без помех расстрелял ворота "Шахтера" после атаки с левого фланга и открыл счет.

В начале второго тайма "Шахтер" восстановил паритет. Вышедший на замену Тайсон вывел на пустые ворота Мораеса, который закатил мяч в сетку. 1:1.

Матч катился к ничьей, однако уже на пятой добавленной минуте мяч после удара Коваленко метров с 16-ти залетел в дальнюю девятку ворот Бойко!

Отметим, что на 90+1-й минуте удаление заработал Кендзера, сыгравший рукой. На поле произошла стычка между игроками команд.

После этой победы "Шахтер" увеличил преимущество в турнирной таблице над "Динамо" до восьми очков.