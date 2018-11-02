В Динамо зимой вероятно пригласят иностранного тренера - Франков

Главный редактор еженедельника "Футбол" считает "Динамо" фаворитом матча с "Шахтером".

Главный редактор еженедельника «Футбол» Артем Франков поделился прогнозом на один из центральных матчей чемпионата Украины, в котором 3 ноября «Шахтер» в Харькове примет «Динамо».

"Динамо" проиграло дома "Львову", но все равно выглядит для меня фаворитом матча. Киевляне выиграли у донетчан пять из восьми последних матчей. Но для меня дело не в статистике. У «Шахтера» есть кадровые проблемы. Неизвестно, сыграют ли Тайсон и Марлос. Если «Динамо» побеждало принципиального соперника с ними в составе, то способно сделать это и в отсутствие лидеров донецкой команды. Во-вторых, «Шахтер» испытывал проблемы даже в играх против «Зари» и «Десны». Все потому, что эти команды хорошо построили игру тактически. Донетчане будут играть в атакующий футбол. Для «Динамо» это удобно", - считает Франков, которого цитирует dynamo.kiev.ua со ссылкой на Gazeta.ua.

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По поводу того, что победа «Шахтера» будет означать его турнирное преимущество в восемь очков и это, возможно, во многом решит судьбу чемпионства, Артем Франков сказал:

"Впереди еще много матчей. В частности, два личных. Многое может измениться. В конце концов, после зимней паузы у нас, можно сказать, начинается новый сезон".

Также журналист спрогнозировал вероятность отставки Александра Хацкевича в случае поражения "Динамо" в игре с "Шахтером".

"Это вряд ли произойдет сейчас. Если логично, это давно нужно было сделать - отправить тренера в отставку за неудовлетворительные результаты. Президент киевского клуба Игорь Суркис до сих пор не сделал этого. Почему? Думаю, он ищет замену. Вероятнее всего, хочет пригласить иностранного тренера. В разгар сезона тот не придет. Зимой - вполне. Потому что будет несколько месяцев на подготовку, а это больше, чем летом".

Как сообщал УНИАН, в субботу, 3 ноября в рамках 14-го тура Премьер-лиги в Харькове состоится матч "Шахтер" - "Динамо". Киевляне в этом матче не смогут рассчитывать на центрального защитника Кадара, а "Шахтер", скорее всего, сыграет без Тайсона и Марлоса.