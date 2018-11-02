Кардинальные перемены в правилах: в футболе запретят добивание с пенальти и пересмотрят игру рукой

Игра будет приостановлена, если голкипер парирует удар пенальтиста или же сам бьющий попадет в каркас ворот.

В скором времени в футбольные правила планируют ввести ряд изменений.

Одно из радикальных изменений заключается во внесении в правила футбола «умышленной игры рукой». Об этом сообщает издание Sportarena со ссылкой на британскую The Telegraph.

Главной проблемой является само определение умышленной игры рукой. Пока неизвестно, что именно (кроме права вратаря забрать мяч в руки в собственной штрафной площади) можно считать проявлением умышленной игры.

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Пока же пенальти за игру рукой арбитры ставят с учетом правила дистанции, которую проходит мяч перед тем, как попасть в игрока. Однако «умышленность» или «неумышленность» игры рукой все равно оценивают судьи.

Также Международный совет футбольных ассоциаций, который занимается вопросом изменений в правилах игры, рассмотрит и другие проблемы. В их число входит отмена возможности забить гол с добивания после нереализованного пенальти.

В данном случае игра будет приостановлена, если голкипер парирует удар пенальтиста или же сам бьющий попадет в каркас ворот, после чего мяч вернется в поле. Затем вратарь получит право на свободный удар как при выходе мяча за линию ворот.

Подобные изменения будут рассмотрены на заседании организации в следующий понедельник и вторник. Для внесения этих правил на дальнейший рассмотр нужно шесть из восьми голосов от ее представителей.