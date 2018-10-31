Роналду: только я и Месси способны играть на топ-уровне более десяти лет

Редкие слова португальца, где он ставит Лео на уровень с собой.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что только два футболиста в мире способны показывать топ-игру длительное время. Разумеется, один из них - он сам.

«Сколько игроков может играть на самом высоком уровне более десяти лет? Давайте будем честны, только двое: Месси и я», – цитирует Роналду O Jogo.

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Роналду и Месси завоевали по пять «Золотых мячей» за последние 10 лет. Последний случай, когда награду выигрывал кто-то не из этой пары, произошел в 2007 году - приз достался Кака.

По версии букмекеров, в 2018 году наибольшие шансы стать лучшим футболистом мира у полузащитника Луки Модрича, который недавно получил награду ФИФА.