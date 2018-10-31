Рианчо ушел из сборной Украины из-за конфликта с Шевченко - СМИ

Вскоре после ухода из сборной испанец возглавил московский "Спартак".

Бывший помощник главного тренера сборной Украины по футболу Рауль Рианчо ушел из национальной команды из-за разногласий с главным тренером Андреем Шевченко.

Об этом сообщил журналист Сергей Болотников в программе «ТаТоТаке».

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Сообщается, что под конец отбора на чемпионат мира-2018 Рианчо стал позволять себе в команде слишком многое.

Из-за разногласий с Шевченко у них возник конфликт, из-за чего Рианчо ушел из сборной в июне.

Испанец стал ассистентом Массимо Карреры в «Спартаке», а в октябре стал исполняющим обязанности главного тренера московского клуба.