Главный тренер Реала Лопетеги попрощался с игроками после разгрома 1:5 от Барселоны

По сообщениям СМИ, на место наставника "сливочных" придет итальянец Антонио Конте.

Главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги после разгрома от «Барселоны» (1:5) в испанском Эль-Классико попрощался с командой в связи с вероятной отставкой.

52-летний специалист поблагодарил футболистов мадридского клуба за работу, пожелал им всего хорошего, завершив речь словами: «Прощаюсь с вами – на всякий случай». Об этом сообщает газета Marca.

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Ранее стало известно, что «Реал» уволит Лопетеги сегодня и назначит бывшего главного тренера «Челси» Антонио Конте.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 28 октября, в Барселоне каталонский клуб разгромил мадридский "Реал" со счетом 5:1. Хет-триком отличился Луис Суарес, который в отсутствие травмированного Месси взял на себя функции лидера.