Динамо сенсационно проиграло на своем поле Львову в чемпионате УПЛ

Победу гостям принес гол бразильца Тейлора в первом тайме.

В Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Динамо" принимало ФК "Львов". Матч завершился победой гостей - 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. Бразильский легионер ФК "Львов" Тейлор получил мяч в середине поля и без помех вырвался на ударную позицию, откуда пробил в дальний угол. 0:1.

Команда Александра Хацкевича сбилась на штурм ворот гостей в конце встречи, однако ворота "Львова" так и остались "нераспечатанными".

"Динамо" не набрало в этом туре ни одного очка и отпустило "Шахтер" в турнирной таблице - теперь между командами разрыв в 5 очков. В следующем туре лидеры Премьер-лиги сыграют между собой - матч состоится в Харькове.