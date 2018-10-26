Тренер Ворсклы Сачко: сегодня на первом месте был результат, мы его получили

Наставник полтавской команды прокомментировал игру Лиги Европы

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Василий Сачко пообщался с прессой после матча Лиги Европы против азербайджанского "Карабаха".

- Я перед игрой говорил, что "Карабах" – очень сильная команда. После игры, могу только подтвердить свои слова. Мы готовились к матчу. Многое не получалось в первом тайме, в частности, выход в быструю атаку. Но сегодня на первом месте был результат, мы его получили, с чем и поздравляем полтавских болельщиков. Желаем «Карабаху» побед, но не в матчах с «Восрклою». Я знал, что Баку очень красивый, но даже не думал, что настолько. Спасибо за гостеприимство, в Азербайджане живут замечательные люди, - приводит слова тренера официальный сайт полтавской "Ворсклы".

На вопрос, «Ворскла» всегда так играет, или сегодня что-то не получалось, тренер ответил:

- Конечно, у нас не все получалось по ряду причин, главная из них отсутствие ключевых исполнителей из-за травм. Именно они играют на атаку. Мы перед этим проиграли матч «Спортингу» при колоссальной самоотдачи, пропустив на последних минутах. Возможно, нам сегодня судьба отдала долг. Мы строили игру от обороны, я как тренер знаю возможности своих футболистов. Конечно, хотели бы больше играть на атаку. Не все получалось, но мы ждали своего шанса и дождались. Играли в обороне дисциплинированно, отдали инициативу хозяевам поля. Во втором тайме, имели перспективные атаки, но и у «Карабаха» были моменты, которые они не реализовали. Но мы ехали сюда не на прогулку, нам хотелось получить результат, радуемся, что он победный. Поздравляю полтавских болельщиков. А вашей команде и болельщикам желаю удачи и пережить все подобные моменты.

На просьбу сравнить "Спортинг" и "Карабах" украинский специалист отметил:

- Трудно сравнивать. «Спортинг» по своему хорошая команда, «Карабах» - по своему. У каждой команды свой внутренний чемпионат, свои исполнители, свои традиции и задачи. Сегодня я где-то рисковал, у нас играл парень, которому всего 18 лет. Мы экспериментировали, меняли схему игры и очень рад, что команда выдержала, но хотел бы от футболистов еще больше.

- Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Готовимся на каждую игру. Не все у нас получается, ведь трудно на трех фронтах: Лига Европы, местный кубок и чемпионат. У нас короткая скамейка запасных, а для такого темпа лучше бы иметь обойму хороших исполнителей. Но мы будем стараться брать очки в следующих играх и дома, и в гостях. Поверьте, на поле мы будем отдаваться, - подытожил тренер "Ворсклы".

Как сообщал УНИАН, накануне "Ворскла" обыграла азербайджанский "Карабах" в гостевом матче Лиги Европы в Баку со счетом 1:0.