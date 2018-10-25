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Киевское Динамо в меньшинстве обыграло французский Ренн в матче Лиги Европы

23:55, 25 октября 2018
Футбол
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Динамо сумело обыграть Ренн в гостевом матче Лиги Европы / Reuters

Игра завершилась победой киевлян со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

В первой половине матча команды обменялись голами. На 21-й минуте Миколенко с левого фланга покатил мяч под удар Гармашу, тот не попал по мячу, после чего Кендзера пушечным ударом с 25 метров вонзил снаряд под перекладину - 1:0. Тем не менее, удержать свое преимущество киевляне до коца тайма не смогли. На 41-й минуте хозяева заработали право на штрафной после фола Кадара в 27 метрах от ворот Динамо Удар у игрока хозяев поля Гренье не получился очень уж опасным, но вратарь Динамо Бойко умудрился пропустить мяч под собой - 1:1.

Во втором тайме шла обоюдоострая и довольно нервная игра, но ни одна из команд, до поры, до времени, не могла забить гол. Более того, на 82-й минуте киевляне остались в меньшинстве, когда второе предупреждение и автоматическое удаление получил Владимир Шепелев. Тем не менее, решающий момент в игре случился на 90-й минуте, когда точный удар нанес Виталий Буяльский - 1:2.

Таким образом, киевляне однажды выиграли и свели вничью два матча первого круга группового этапа соревнований - 5 очков.

В другом матче группы чешский Яблонец и казахстанская Астана сыграли вничью - 1:1.

После 3-го тура - первого круга соревнований - у Астаны и Динамо по 5 баллов и 1-2 места в турнирной таблице, Ренна - 3 очка и Яблонеца - 2.

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Теги: #УЕФА#Лига Европы#Динамо Киев