Кадар и Койоде дисквалифицированы каждый на три матча и пропустят игру Динамо - Шахтер

Состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.

В четверг в Доме футбола в Киеве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины, на котором были принять ряд важных решений.

В частности, за агрессивное поведение по отношению к сопернику в матче 12-го тура УПЛ «Шахтер» (Донецк) — «Десна» (Чернигов), который состоялся 19 октября 2018 года, КДК ФФУ решил отстранить игрока «Шахтера» В. Кайоде на три матча, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

За недисциплинированное поведение в матче 12-го тура УПЛ «Ворскла» (Полтава) — «Динамо» (Киев), который состоялся 20 октября 2018 года, решено отстранить игрока «Динамо» Т. Кадара на три матча.

За несоблюдение обязательной процедуры рукопожатия в матче 11-го тура УПЛ «Шахтер» (Донецк) — «Заря» (Луганск), который состоялся 7 октября 2018 года, решено применить к каждому из тренеров команд, П. Фонсеки и Ю. Вернидуба, санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 5000 гривен.