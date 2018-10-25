Сборная Украины поднялась на 2 строчки в рейтинге ФИФА

Команда Андрея Шевченко обошла в рейтинге сборные Словакии и Северной Ирландии.

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг национальных команд, где сборная Украины поднялась с 29-го на 27-е место.

На счету нашей команды 1490 пунктов, сообщает официальный сайт организации.

Сборная Украины в октябре сыграла товарищеский матч с командой Италии (1:1) а также обыграла в матче Лиги наций команду Чехии (1:0) и гарантировала себе победу в группе В1 Лиги наций и попадание в элитную Группу А.

Команда Андрея Шевченко обошла в рейтинге сборные Словакии и Северной Ирландии.

В ноябре сборная Украины проведет выездной матч с командой Словакии в рамках турнира Лиги наций (16 ноября), а также домашнюю товарищескую игру против команды Турции (20 ноября, Днепр).