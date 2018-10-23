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Шахтер является аутсайдером на ставках букмекеров в матче против Манчестер Сити

10:45, 23 октября 2018
Футбол
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Год назад Шахтер обыграл Манчестер Сити в Харькове / Bazasport

Во вторник в Харькове состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" примет английский "Манчестер Сити".

По мнению аналитиков букмекерских контор явным фаворитом игры является "Сити", сообщает специализированный букмекерский портал BetExplorer.

Портал собрал данные 23 ведущих контор мира, согласно которым на победу "Манчестер Сити" ставки принимаются из расчета 1,36 к 1, в то время как на ничью - 5,66 к 1, а на победу горняков - 7,80 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Манчестер Сити начнется в Харькове на ОСК "Металлист" в 22.00.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер#Манчестер Сити