Шахтер является аутсайдером на ставках букмекеров в матче против Манчестер Сити

Аналитики букмекерских контор не видят, за счет чего горняки могут обыграть команду Хосепа Гвардиолы.

Во вторник в Харькове состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" примет английский "Манчестер Сити".

По мнению аналитиков букмекерских контор явным фаворитом игры является "Сити", сообщает специализированный букмекерский портал BetExplorer.

Портал собрал данные 23 ведущих контор мира, согласно которым на победу "Манчестер Сити" ставки принимаются из расчета 1,36 к 1, в то время как на ничью - 5,66 к 1, а на победу горняков - 7,80 к 1.

Как сообщал УНИАН, матч Шахтер - Манчестер Сити начнется в Харькове на ОСК "Металлист" в 22.00.