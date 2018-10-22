Боссы Реала хотят видеть следующим тренером клуба Моуриньо

Португалец уже возглавлял "Реал" с 2010-го по 2013 год.

Руководство мадридского «Реала» определило специалиста, который должен занять место главного тренера команды после отставки нынешнего наставника «сливочных» Хулена Лопетеги.

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Как стало известно телеканалу El Chiringuito, боссы «Королевского клуба» хотят видеть на посту рулевого команды португальца Жозе Моуриньо, который в настоящий момент работает в «Манчестер Юнайтед». Об этом телеканал сообщил в своём «твиттере».

Моуриньо ранее уже возглавлял «Реал». Под его руководством в период с 2010-го по 2013 год «сливочные» стали чемпионами Испании, а также по разу завоевали Кубок и Суперкубок страны.

Ранее СМИ сообщали, что «Реал» начал переговоры с бывшим главным тренером «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте.