Ярмоленко сделали операцию в Лондоне
12:42, 22 октября 2018Футбол
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Украинский хавбек пропустит полгода из-за травмы.
Андрей Ярмоленко перенес операцию на ахилле / REUTERS
Сегодня утром в Лондоне полузащитнику «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко сделали операцию на ахилле. Об этом информирует сайт "Команда №1".
Как сообщал УНИАН ранее, в матче английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма" Ярмоленко получил травму, из-за которой вынужден пропустить минимум шесть месяцев.
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 10 матчах во всех турнирах (6 из них — в основе), забив 2 гола.
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