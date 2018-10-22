Ярмоленко сделали операцию в Лондоне

Украинский хавбек пропустит полгода из-за травмы.

Сегодня утром в Лондоне полузащитнику «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко сделали операцию на ахилле. Об этом информирует сайт "Команда №1".

Как сообщал УНИАН ранее, в матче английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма" Ярмоленко получил травму, из-за которой вынужден пропустить минимум шесть месяцев.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 10 матчах во всех турнирах (6 из них — в основе), забив 2 гола.