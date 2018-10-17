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Названа сумма призовых сборной Украины в Лиге наций

13:32, 17 октября 2018
Футбол
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Назван размер призовых сборной Украины за выступление в Лиге наций / УНИАН

Таким образом, наша команда заработала 3 миллиона евро – 1,5 за участие в турнире и еще 1,5 за первое место, сообщает Isport.

Отметим, что в Дивизионе А, где будут выступать "желто-синие" в следующем розыгрыше ЛН, за участие сборные получают от УЕФА 2,5 млн и столько же за победу в группе.

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Теги: #УЕФА#сборная Украины#Андрей Шевченко#Лига наций