Названа сумма призовых сборной Украины в Лиге наций

Наша команда заработала 3 миллиона евро - 1,5 млн. за участие и столько же - за победу.

Накануне сборная Украины обыграла Чехию и досрочно гарантировала победу в группе B1 Лиги наций.

Таким образом, наша команда заработала 3 миллиона евро – 1,5 за участие в турнире и еще 1,5 за первое место, сообщает Isport.

Отметим, что в Дивизионе А, где будут выступать "желто-синие" в следующем розыгрыше ЛН, за участие сборные получают от УЕФА 2,5 млн и столько же за победу в группе.