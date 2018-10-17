Названа сумма призовых сборной Украины в Лиге наций
13:32, 17 октября 2018Футбол
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Наша команда заработала 3 миллиона евро - 1,5 млн. за участие и столько же - за победу.
Назван размер призовых сборной Украины за выступление в Лиге наций / УНИАН
Накануне сборная Украины обыграла Чехию и досрочно гарантировала победу в группе B1 Лиги наций.
Таким образом, наша команда заработала 3 миллиона евро – 1,5 за участие в турнире и еще 1,5 за первое место, сообщает Isport.
Отметим, что в Дивизионе А, где будут выступать "желто-синие" в следующем розыгрыше ЛН, за участие сборные получают от УЕФА 2,5 млн и столько же за победу в группе.
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