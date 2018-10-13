Киевское Динамо проиграло Арсеналу в товарищеском матче в паузе УПЛ

Игра завершилась со счетом 0:1.

В субботу на загородной базе в Конча-Заспе подопечные Александра Хацкевича провели контрольный поединок с командой «Арсенал-Киев».

Учитывая, что сразу 17 представителей клуба отправились в расположение своих национальных, молодежных и юношеских команд, тренерский штаб задействовал в товарищеской встрече исполнителей, которые остались в его распоряжении с первой команды, а также привлек футболистов молодежного состава, сообщает официальный сайт киевского Динамо.

С первых минут динамовцы прогнозируемо захватили инициативу и начали нагнетать ситуацию у ворот оппонента. Игроки угрожали номинальным гостям как после стандартных положений, так и из игры, после хорошо разыгранных комбинаций. Но следует отдать должное и сопернику, который не отсиживался в обороне и время от времени беспокоил Бущана.

В середине тайма Калитвинцев выполнил опасный штрафной удар метров с 22-х под перекладину, но вратарь «Арсенала-Киев» Ситало кончиками пальцев сумел достать мяч. В ответ гости сполна реализовали свой момент: сначала Бущан выручил свою команду, переведя мяч на угловой, а вот после подачи от угловой отметки «канонирам» таки удалось отличиться, причем на первый удар снова среагировал наш вратарь, а вот на добивании первым оказался Акулинин. Как оказалось позже, этот мяч стал единственным в поединке, который и решил судьбу встречи.

Сразу после этого в простой ситуации Алибеков получил красную карточку и покинул поле. Впрочем, по условиям товарищеского поединка удаленного игрока можно заменить, поэтому играть команды продолжили в равных составах. Сразу же после стремительной контратаки ворота соперника поразил Смирный, но мгновением раньше ассистент арбитра зафиксировал положение вне игры.

Во втором тайме «бело-синие» также пытались регулярно угрожать воротам гостей, но удары Андриевского, Калитвинцева, Буэно до цели не доходили. Время от времени приходилось вступать в игру и Рудько, но в целом, слишком опасных моментов «Арсенал-Киев» не создал. В составе «Динамо» хорошо пробивал Гармаш, но немного выше ворот. За некоторыми исключениями игра проходила в невысоком темпе. Динамо одинаково хорошо двигалось как с мячом, так и без него, тренеры провели ряд замен, но на итоговый результат это, к сожалению, не повлияло.

Товарищеский матч

«Динамо» - «Арсенал-Киев» - 0:1 (0:1)

13.10.2018. Чапаевка. УТБ «Динамо»

Гол: Акулинин (37).