Сборная Украины сыграла вничью с Италией в товарищеском матче в Генуе

Игра на чужом поле завершилась со счетом 1:1.

В Генуе (Италия) завершился товарищеский матч национальных футбольных команд Италии и Украины, в котором победитель так и не был выявлен.

Игра завершилась вничью, со счетом 1:1.

Хозяева поля намного активнее начали матч, и создали ряд моментов в первые 15 минут игры. Но реализовать ни один из этих моментов итальянцы так и не смогли. А впоследствии игроки сборной Украины сумели успокоить игру.

Тем не менее в начале второго тайма хозяева поля сумели открыть счет. На 55-й минуте Федерико Бернардески решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади, вратарь украинцев Андрей Пятов успел к мячу, но тот ударился о голкипера и перелетел прямо в ворота - 1:0.

К счастью, украинцам не потребовалось много времени, чтобы сравнять счет. Уже на 62-й минуте Руслан Малиновский нанес красивый удар в самый угол ворот, против которого защитники и вратарь сборной Италии были бессильны - 1:1.

В концовке матча Виктор Цыганков имел два момента для того, чтобы забить гол, но реализовать их не смог.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября сборная Украины проведет матч Лиги наций УЕФА против сборной Чехии. Игра состоится в Харькове на поле ОСК "Металлист".