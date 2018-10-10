Роналду, которого обвиняют в изнасиловании, уверен, что Реал ведет против него кампанию

Португалец отказывается выступать в новом турнире УЕФА - Лиге наций.

Итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал новые детали скандальной истории вокруг нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

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Палмери, ссылаясь на источник, близкий к игроку, утверждает, что португалец уверен, что «Реал» и его президент Флорентино Перес ведут против него кампанию. В частности, 33-летний футболист считает, что именно королевский клуб повлиял на решение УЕФА не вручать ему награду лучшему игроку сезона-2017/18.

В ответ Криштиану решил объявить бойкот Лиге наций – новому турниру УЕФА для национальных сборных, сообщает Tutto Mercato.

Португальцы уже провели один матч в данном турнире и до конца года сыграют еще в трех матчах, однако ранее стало известно, что Роналду в 2018 году за сборную больше не сыграет.

Как сообщал УНИАН, сестра Роналду поддержала брата, опубликовав его фото в костюме Супермена.