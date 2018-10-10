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Форвард Динамо Беседин выбыл из-за травмы на три недели

11:07, 10 октября 2018
Футбол
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Артем Беседин / REUTERS

22-летнему форварду диагностировали рецидив травмы ахиллового сухожилия, сообщает "Динамомания". Из-за этого повреждения молодой игрок уже пропустил около месяца, после чего вернулся в строй, провел три матча и вынужден вновь залечивать травму.

Из-за повреждения Беседин покинул расположение сборной Украины, а вместо игрока «Динамо» «сине-желтых» пополнил нападающий «Кайсериспора» Артем Кравец.

Напомним, лучшим игроком «Динамо» в сентябре болельщики выбрали полузащитника Виктора Цыганкова

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Теги: #Динамо Киев#Артем Беседин