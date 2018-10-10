Форвард Динамо Беседин выбыл из-за травмы на три недели

22-летнему нападающему диагностировали рецидив травмы ахиллового сухожилия.

Нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Беседин не выйдет на поле ближайшие три недели.

22-летнему форварду диагностировали рецидив травмы ахиллового сухожилия, сообщает "Динамомания". Из-за этого повреждения молодой игрок уже пропустил около месяца, после чего вернулся в строй, провел три матча и вынужден вновь залечивать травму.

Из-за повреждения Беседин покинул расположение сборной Украины, а вместо игрока «Динамо» «сине-желтых» пополнил нападающий «Кайсериспора» Артем Кравец.

Напомним, лучшим игроком «Динамо» в сентябре болельщики выбрали полузащитника Виктора Цыганкова.