Тренерский штаб сборной Украины возложил цветы на месте трагедии в Генуе

В результате обрушения моста Моранди 14 августа этого года погибли 43 человека.

Сборная Украины по футболу прибыла в Геную на товарищеский матч против сборной Италии, который состоится завтра, 10 октября в 21.45 по киевскому времени.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко вместе с тренерским штабом и капитаном сборной Украины Андреем Пятовым посетили мост Моранди, который обрушился 14 августа, в результате чего погибли 43 человека.

Делегация сборной Украины почтила память погибших, возложив цветы к подножию сооружения.