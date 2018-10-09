Тренерский штаб сборной Украины возложил цветы на месте трагедии в Генуе
18:27, 09 октября 2018Футбол
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В результате обрушения моста Моранди 14 августа этого года погибли 43 человека.
Делегация сборной Украины возложила цветы на месте трагедии в Генуе / ФФУ
Сборная Украины по футболу прибыла в Геную на товарищеский матч против сборной Италии, который состоится завтра, 10 октября в 21.45 по киевскому времени.
Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко вместе с тренерским штабом и капитаном сборной Украины Андреем Пятовым посетили мост Моранди, который обрушился 14 августа, в результате чего погибли 43 человека.
Делегация сборной Украины почтила память погибших, возложив цветы к подножию сооружения.
ФФУ
ФФУ
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