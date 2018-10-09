Сестра Роналду поддержала брата, опубликовав его фото в костюме Супермена

Полиция продожает расследовать дело футболиста, которого обвиняют в изнасиловании.

Певица Катя Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в инстаграме начала кампанию в поддержку брата.

Напомним, американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Авейру опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Криштиану в костюме Супермена и добавила два хештега: «Роналду, мы с тобой до самого конца» и «Правосудие для CR7».

Во второй публикации сестра футболиста попросила своих подписчиков установить фото Роналду у себя в профиле, чтобы выразить ему свою поддержку.