Сестра Роналду поддержала брата, опубликовав его фото в костюме Супермена
Певица Катя Авейру, сестра форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, в инстаграме начала кампанию в поддержку брата.
Напомним, американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.
Авейру опубликовала на своей странице в Instagram фотографию Криштиану в костюме Супермена и добавила два хештега: «Роналду, мы с тобой до самого конца» и «Правосудие для CR7».
Во второй публикации сестра футболиста попросила своих подписчиков установить фото Роналду у себя в профиле, чтобы выразить ему свою поддержку.
Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele...POR PORTUGAL ,POR ELE ,PELOS NOSSOS ,PELA UNIÃO DO POVO ....PELA JUSTIÇA 🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹 ELE MERECE. #ronaldoestamoscontigoatéaofim #justiçacr7 #nãoporqueémeuirmãmasporqueelemereceonossoapoio #deusnuncafalha #deusnocomando🙏