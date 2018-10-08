Объявлены все 30 претендентов на "Золотой мяч"-2018

Издание France Football назвало номинантов самой известной футбольной премии мира.

Известное французское издание France Football объявило список номинантов на приз «Золотой мяч» лучшему футболисту мира 2018 года. В список вошли 30 игроков. Их фамилии были названы в течение дня – France Football объявлял по 5 футболистов каждые 2 часа.

Первая пятерка: Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия), Гарет Бэйл («Реал», Уэльс), Карим Бензема («Реал», Франция), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Уругвай).

Вторая пятерка: Тибо Куртуа («Реал», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Диего Годин («Атлетико», Уругвай).

Третья пятерка: Антуан Гризманн («Атлетико», Франция), Эден Азар («Челси», Бельгия), Иско («Реал», Испания), Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Нголо Канте («Челси», Франция).

Читайте такжеФИФА осудила Месси и Роналду за отсутствие на церемонии награждения игрока года

Четвертая пятерка: Уго Льорис («Тоттенхэм», Франция), Марио Манджукич («Ювентус», Хорватия), Садьо Мане («Ливерпуль», Сенегал), Марсело («Реал», Бразилия), Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

Пятая пятерка: Лионель Месси («Барселона», Аргентина), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Неймар («ПСЖ», Бразилия), Ян Облак («Атлетико», Словения), Поль Погба («Манчестер Юнайтед», Франция).

Шестая пятерка: Иван Ракитич («Барселона», Хорватия), Серхио Рамос («Реал», Испания), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Луис Суарес («Барселона», Уругвай), Рафаэль Варан («Реал», Франция).

Имя обладателя «Золотого мяча» объявят в понедельник, 3 декабря.

Напомним, что с прошлого года права на премию "Золотой мяч" принадлежат исключительно France Football, а ФИФА имеет собственную награду лучшему игроку мира.

Начиная с 2008 года обладателями "Золотого мяча" становились только два футболиста - по 5 раз приз выигрывали Криштиану Роналду и Лионель Месси.