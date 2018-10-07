цей матеріал доступний українською

Арсенал неожиданно обыграл Ворсклу в последнем матче 11-го тура УПЛ

21:28, 07 октября 2018
Футбол
314 0
&quot;Арсенал&quot; победил под началом Вячеслава Грозного / ua-football.com

"Арсенал" в первом матче подначалом Вячеслава Грозного победил в гостях со счетом 2:0. На 72-й минуте матча Сергей Гринь открыл счет в матче. На 79-й минуте он же и удвоил преимущество киевлян.

"Арсенал" одержал всего вторую победу в нынешнем чемпионате и набрал 7 очков. При этом "Канониры" остались на последнем месте таблицы. "Ворскла" - на 4-й ступеньке (18 очков).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ-2018/19