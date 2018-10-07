Арсенал неожиданно обыграл Ворсклу в последнем матче 11-го тура УПЛ

"Канониры" победили сразу после назначения Вячеслава Грозного на пост главного трннера.

В Полтаве завершился заключительный матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала киевский "Арсенал".

"Арсенал" в первом матче подначалом Вячеслава Грозного победил в гостях со счетом 2:0. На 72-й минуте матча Сергей Гринь открыл счет в матче. На 79-й минуте он же и удвоил преимущество киевлян.

"Арсенал" одержал всего вторую победу в нынешнем чемпионате и набрал 7 очков. При этом "Канониры" остались на последнем месте таблицы. "Ворскла" - на 4-й ступеньке (18 очков).