Динамо обыграло Олимпик благодаря голу-шедевру (видео)
18:59, 07 октября 2018Футбол
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Киевляне победили со счетом 1:0.
Николай Морозюк / twitter.com/dynamokyiv
В Киеве состоялся матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» дома принимало «Олимпик». Столичная команда победила с минимальным счетом 1:0.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Николай Морозюк забил единственный гол на 29-й минуте матча красивым ударом со штрафного.
"Динамо" набрало 26 очков и с учетом ничьи "Шахтера" в игре с "Зарей" приблизилось к конкуренту на расстоние двух очков.
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