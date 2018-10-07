Динамо обыграло Олимпик благодаря голу-шедевру (видео)

Киевляне победили со счетом 1:0.

В Киеве состоялся матч 11-го тура Премьер-лиги, в котором «Динамо» дома принимало «Олимпик». Столичная команда победила с минимальным счетом 1:0.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Николай Морозюк забил единственный гол на 29-й минуте матча красивым ударом со штрафного.

"Динамо" набрало 26 очков и с учетом ничьи "Шахтера" в игре с "Зарей" приблизилось к конкуренту на расстоние двух очков.