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УЕФА следит за ситуацией вокруг Роналду, которого обвиняют в изнасиловании

13:42, 06 октября 2018
Футбол
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За делом Роналду пристально следят в УЕФА / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следит за ситуацией вокруг форварда Ювентуса Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании.

При этом Европейский футбольный союз пока не сделал никаких официальных заявлений в отношении 33-летнего футболиста, , сообщает SportArena со ссылкой на британскую Independent.

Отмечается, что португалец является послом кампании УЕФА «Игра на равных» (Equal Game).

Как сообщал УНИАН, в преступлении Роналду обвинила 34-летняя американка Кэтрин Майорга, которое, по ее словам, произошло в гостинице Лас-Вегаса после того, как она встретила Роналду в ночном клубе «Rain».

Ювентус публично поддержал 33-летнего футболиста, а вот сотрудничающие с ним компании Nike и EA Sports выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Сам Криштиану Роналду первоначально спокойно отреагировал на обвинения, однако после возобновления дела полицией нанял адвоката, специализирующегося на работе со звездами.

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Теги: #УЕФА#изнасилование#Криштиану Роналду#Реал Мадрид