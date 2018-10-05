Игрок "Шахтера" Матвиенко: Заря сможет побороться за Лигу чемпионов (видео)

Футболист дал комментарий накануне важнейшего очного матча двух команд в Премьер-лиге.

Защитник «Шахтера» поделился ожиданиями от воскресного матча Премьер-лиги с луганской «Зарей», назвав соперника очень серьезным. Игрок высказал свое мнение в эксклюзивном интервью FCSD TV.

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