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Игрок "Шахтера" Матвиенко: Заря сможет побороться за Лигу чемпионов (видео)

16:30, 05 октября 2018
Футбол
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Николай Матвиенко считает Зарю очень сербезным соперником для своей команды / shahta.org

Игрок высказал свое мнение в эксклюзивном интервью FCSD TV.

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Теги: #ФК Шахтер#Заря Луганск#УПЛ-2018/19