Игрок "Шахтера" Матвиенко: Заря сможет побороться за Лигу чемпионов (видео)
16:30, 05 октября 2018Футбол
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Футболист дал комментарий накануне важнейшего очного матча двух команд в Премьер-лиге.
Николай Матвиенко считает Зарю очень сербезным соперником для своей команды / shahta.org
Защитник «Шахтера» поделился ожиданиями от воскресного матча Премьер-лиги с луганской «Зарей», назвав соперника очень серьезным.
Игрок высказал свое мнение в эксклюзивном интервью FCSD TV.
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