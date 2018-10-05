Главный тренер сборной Италии Манчини назвал состав на матч с Украиной

Всего в заявке "Скуадры Адзурры" значатся 28 футболистов.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини назвал состав на товарищеский матч со сборной Украины.

Дебютный в карьере вызов получил нападающий Сампдории Джанлука Капрари, а вот Себастьян Джовинко появится в Скуадре Адзурре впервые с 2015 года, сообщает SportArena.

Матч Италия — Украина состоится в среду, 10 октября, в Генуе на стадионе Луиджи Феррарис.

Полный состав команды Италии:

Вратари: Алессио Краньо (Кальяри), Джанлуиджи Доннарумма (Милан), Маттиа Перин (Ювентус), Сальваторе Сиригу (Торино)

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Защитники: Франческо Ачерби (Лацио), Кристиано Бираги (Фиорентина), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба — Ювентус), Доменико Кришито (Дженоа), Данило Д’Амброзио (Интер), Эмерсон (Челси, Англия), Алессандро Флоренци (Рома), Алессио Романьоли (Милан)

Полузащитники: Николо Барелла (Кальяри), Федерико Бернардески (Ювентус), Джакомо Бонавентура (Милан), Роберто Гальярдини (Интер), Жоржиньо (Челси, Италия), Лоренцо Пеллегрини (Рома), Марко Верратти (ПСЖ, Франция)

Нападающие: Доменико Берарди (Сассуоло), Джанлука Капрари (Сампдория), Федерико Кьеза (Фиорентина), Патрик Кутроне (Милан), Себастьян Джовинко (Торонто, США), Чиро Иммобиле (Лацио), Лоренцо Инсинье (Наполи), Симоне Дзадза (Торино).