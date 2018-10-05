Ультрас Динамо подрались с болельщиками в Чехии (видео)
10:55, 05 октября 2018Футбол
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В драке с двух сторон участвовали по 30-40 человек.
Ультрас Динамо "отличились" в Чехии / footballnews.com.ua
В Чехии перед матчем Лиги Европы УЕФА между "Яблонцем" и киевским "Динамо" произошла драка болельщиков.
По некоторым данным в драке участвовали до 60-70-человек, сообщается на странице сообщества Troublemakers & Ultras Action в Facebook.
Подрались "бригады" фанатов Бригада Отважных+AlbatroSS+4(Capitals&North Company) с украинской стороны (около 30 человек) и "Яблонец"+KKS Jelenia Góra🇵🇱 (около 30-40 человек).
В потасовку оперативно вмешалась полиция, которая пресекла беспорядки.
Как сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Яблонец" - "Динамо" прошел накануне и завершился вничью - 2:2. Киевляне упустили преимущество, ведя в счете с разницей в два гола.
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