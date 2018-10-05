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Ультрас Динамо подрались с болельщиками в Чехии (видео)

10:55, 05 октября 2018
Футбол
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Ультрас Динамо "отличились" в Чехии / footballnews.com.ua

По некоторым данным в драке участвовали до 60-70-человек, сообщается на странице сообщества Troublemakers & Ultras Action в Facebook.

Подрались "бригады" фанатов Бригада Отважных+AlbatroSS+4(Capitals&North Company) с украинской стороны (около 30 человек) и "Яблонец"+KKS Jelenia Góra🇵🇱 (около 30-40 человек).

В потасовку оперативно вмешалась полиция, которая пресекла беспорядки.

Как  сообщал УНИАН, матч Лиги Европы "Яблонец" - "Динамо" прошел накануне и завершился вничью - 2:2. Киевляне упустили преимущество, ведя в счете с разницей в два гола.

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Теги: #драка#УЕФА#Лига Европы#Динамо Киев#ультрас против полиции