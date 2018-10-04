"Ворскла" проиграла португальскому "Спортингу" в добавленное время матча Лиги Европы

Игра завершилась с минимальным счетом 1:2 в пользу гостей.

В Полтаве на стадионе "Ворскла" им. Алексея Бутовского завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА, в котором "Ворскла" принимала португальский "Спортинг" из Лиссабона.

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнования.

Матч получился крайне нервным и непредсказуемым. На, полтавчане сумели получить необходимое преимущество еще в начале игры.

На 10-й минуте атака Ворсклы привела к прострелу справа, в результате чего защитник неудачно выбил мяч, Кулач просчитал, куда отскочит мяч от ноги защитника и обводящим ударом в касание послал футбольный мяч в дальний угол ворот - 1:0.

В дальнейшем игра шла на встречных курсах, "Ворскла" не только умело оборонялась но и остро контратаковала но, в конце концов, все-таки не сумела сохранить преимущество.

На 90-й минуте игры Фреди Монтеро получил мяч на углу штрафной, убрал защитника финтом и обводящим ударом пробил под дальнюю штангу - 1:1. А уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте, Жовани Кабрал забил победный для португальской команды гол - 1:2.

Таким образом, полтавчане проиграли два матча на старте турнира и по-прежнему не имеют очков в турнирной таблице.