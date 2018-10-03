Сборная Чехии по футболу обнародовала состав на матчи Лиги наций со Словакией и Украиной

В предварительном составе команды 21 футболист.

Новый наставник сборной Чехии Ярослав Шилгавый на пресс-конференции в Праге назвал состав своей команды, который будет готовиться к матчам Лиги наций против Словакии и Украины.

Главный тренер вызвал на матчи Лиги наций 21-го футболиста, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Еще трех исполнителей наставник выберет из 16-ти кандидатов.

Состав сборной Чехии:

Вратари: Томаш Вацлик («Севилья», Испания), Томаш Коубек («Ренн», Франция), Иржи Павленка («Вердер», Германия).

Защитники: Теодор Гебре Селассие («Вердер», Германия), Павел Кадержабек («Хоффенхайм», Германия), Филип Новак («Трабзонспор», Турция), Якуб Брабец («Різеспор», Турция), Ондржей Челюстка («Антальяспор», Турция), Лукаш Гейда («Виктория»), Радим Ржезнік («Виктория»).

Полузащитники: Антонин Барак («Удинезе», Италия), Боржек Дочкал (Филадельфия, США), Йозеф Хюшбауер («Славия»), Якуб Янкто («Сампдория», Италия), Давид Павелко («Касымпаша», Турция), Томаш Соучек («Славия»), Яромир Змргал («Славия»), Йозеф Шурал («Спарта»), Матей Выдра («Барнлі», Англия).

Нападающие: Михаэль Крменчик («Виктория»), Патрик Шик («Рома», Италия)

В сравнении со сборной Яроліма в команде появилось трое новых игроков. Это — Давид Павелко с «Касимпаші», Боржек Дочкал из «Филадельфии» и Лукаш Гейда из «Виктории» (Пльзень).

«Мы хотим познакомиться с игроками и посмотреть, как они покажут себя в сложных матчах. Команда сейчас строится с прицелом на выход на чемпионат Европы. Ближайшие поединки в Словакии и Украине будут тяжелыми, но мы будем биться. Надеюсь, что эти ребята станут основой сборной. Наша задача — создать классную команду, которая будет на равных конкурировать с сильнейшими соперниками», — сказал Ярослав Шилгавий.

Дебютный поединок на своем посту в национальной команде Ярослав Шилгавый проведет 13 октября в Лиге наций против сборной Словакии. 16 октября в Харькове чехи сыграют с украинцами (начало матча — в 21.45).