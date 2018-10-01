Тренер Лиона перед игрой с Шахтером: поддержки не будет, но мы должны найти мотивацию к победе

Наставник Лиона поделился своим мнением о завтрашнем матче.

Главный тренер французского "Лиона" Брюно Женезьо ответил на вопросы СМИ накануне завтрашнего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера".

Наставник отметил, что, "к сожалению, поддержки завтра не будет (матч пройдет при пустых трибунах), но французская команда должна принять этот факт и найти мотивацию к победе", сообщает корреспондент УНИАН.

Говоря о том, станут ли пустые трибуны преимуществом для гостей, тренер заявил: "Я не думаю, что отсутствие болельщиков будет преимуществом для "Шахтера". Вместе с тем, наш соперник - отличная команда, коллектив очень высокого уровня, против него играть будет крайне непросто".

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Говоря о том, что легче - во второй раз обыграть "Манчестер Сити" или выиграть у "Шахтера", наставник констатировал: "Нужна хорошая мотивация, нужно показать себя с лучшей стороны, ведь завтра нам будет противостоять очень хорошая команда".

А говоря о том, что молодые игроки его команды очень увлечены PlayStation, Женезьо отметил: "Я не знаю, что говорят, не знаю, любят они или нет играть в приставку, но они отлично действуют на поле, отдают всего себя борьбе. Это я вижу. И это меня радует".

"Физическая подготовка, концентрация, техника - это основные залоги успеха в матчах Лиги чемпионов. Это самый престижный турнир в Европе, главный. Здесь не бывает мелочей, все важно. Я надеюсь, что отсутствие опыта у наших молодых игроков никак не повлияет на завтрашний матч. У "Манчестер Сити" мы смогли выиграть, а это очень опытная команда. Почему бы нам не попробовать выиграть и завтра?!

Мы играем для публики, а при пустых трибунах - такое впечатление, что это тренировка. Но нам нужно любой ценой набрать три очка. И мы будем стремиться только к этому. Завтра будет очень важная игра", - добавил наставник французской команды.

Как сообщал УНИАН, матч "Лион" - "Шахтер" состоится во вторник, 2 октября. Начало игры в 22.00 по киевскому времени.