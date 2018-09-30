Динамо выиграло столичное дерби у Арсенала в последнем матче тура УПЛ

Киевляне обыграли соперника с минимальным счетом 0:1.

На столичном стадионе "Динамо" тим. Валерия Лобановского завершился последний матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Динамо" в киевском дерби обыграло "Арсенал".

Матч завершился со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Номинальные хозяева поля продержались лишь до 33-й минуте, когда датский новичок "Динамо" Дуэлунд забил гол. В контратаке Динамо, Морозюк выдал пас справа, и Дуэлунд с ближнего угла вратарской в касание переправил мяч под ближнюю штангу.

Во втором тайме динамовцы отличались, в основном, грубостью. На 52-й минуте Гринь выскакивал один на один с вратарем, но Бущан выбежал из штрафной и сбил соперника - красная карточка. А на 75-й минуте уже Шабанов на фланге буквально скосил Гриня, ударом сзади попав в голеностоп соперника.

Наконец, отличились фанаты обеих команд, устроив огненное файер-шоу в самой концовке игры, с двух сторон трибун, прямо над полем.

Тем не менее, киевляне сумели довести матч до минимальной победы.

Таким образом, "Динамо" набрало 23 очка, закрепилось на 2-м месте и продолжает преследовать лидера и главного соперника в турнирной таблице донецкий "Шахтер" (27).

В свою очередь, "Арсенал" по-прежнему имеет 4 очка в таблице и находится на последнем 12-м месте в таблице, отставая от ближайших соперников на 5 баллов.